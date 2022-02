A Miskolci Hívásfogadó Központ 2021-ben „Év Hívásfogadója” címet adományozott 5 munkatársának, további 27 kollégáját is jutalmazta. Az okleveleket, valamint az ajándékcsomagokat az érintettek a közelmúltban, az egységes európai segélyhívó szám (112) napján vehették át dr. Bóna Gyulától, a központ vezetőjétől.

A díjazottak közül Varsóczy István hívásfogadó operátor mesélt az Észak-Magyarországnak arról, mit is jelent számára a megtisztelő cím, milyen nehézségekkel kell szembenéznie munkája során nap mint nap.

– Nem számítottam az elismerésre, ami egyfajta visszajelzés azt illetően, hogy amit csinálok, azt jól csinálom – hangsúlyozta Varsóczy István. – 2019-ben, 10 év külföldön való tartózkodás után költöztem haza Magyarországra. Akkor hallottam, hogy felvételt hirdet a központ, amire be is nyújtottam a jelentkezésemet. Ősszel kezdődött a tanfolyam, először is egy átfogó orvosi alkalmassági vizsgálaton kellett átesnem, utána következett egy 400 kérdésből álló pszichológiai vizsga, majd egy logikai készséget mérő teszt megoldása, végül egy személyes elbeszélgetés keretében szituációs feladatokban kellett eredményesen szerepelnem – emlékezett vissza István.

Türelem, empátia

– A munka legnehezebb része számomra az, amikor a bejelentő bármilyen ok miatt nem tudja magát megfelelően kifejezni. Nagyon fárasztó, amikor mindenre külön rá kell kérdezni, ezért is nagyon fontos a türelem, az empátia, valamint az, hogy a hívásfogadó jól tegye fel a kérdéseit. A másik nehéz pontja a munkának a heccből telefonálók kezelése. Ez esetben is a kérdések feltevésén van a hangsúly. Sajnos vannak jól kitalált történetek, amikor nincs mérlegelési lehetőségem, és feleslegesen ugyan, de intézkednem kell – tette hozzá végezetül a tapasztalt operátor.

A Miskolci Hívásfogadó Központ 2021. évben az év hívásfogadója címet adományozta az alábbi hívásfogadók részére:

Nagy Zoltán

Cserpák Kinga

Riczkó Bettina

Ládi Alexandra

Varsóczy István

Elismerésre került kiemelkedő munkája alapján további 27 fő. Név szerint:

Korcsog Éva

Veres Tibor

Dombovári Sarolta

Bába-Csécsi Zsuzsana

Gondor Gábor

Hacsi Fanni

Némethné Zempléni Anita

Szabó Evelin

Berecz Viktor

Csatlós Krisztián

Hódos Erzsébet Szilvia

Horváth Roland

Rontó Dániel

Benkő Viktória

Molnár Ádám

Hajdú András

Horváth Edina

Kádas Péter

Kiss-Simon Gergő

Pocsai Zsolt

Szabados Edina

Bozzay Emese

Némethy Erzsébet

Rőczei Tamás

Szoták Brigitta

Mertusz Zoltán

Turánszky Ferencné

(A borítóképen: Varsóczy István jutalmat vett át Bóna Gyulától)