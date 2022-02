Zsigó Róbert úgy fogalmazott, a kormány elkötelezett az idősek támogatása mellett, ezért vezette be ­2011-ben a programot, amely a nők munkaerőpiacon és gyermeknevelésben vállalt szerepét ismeri el. A program keretében tavaly novemberig 325 ezer nő ment nyugdíjba, és ahogy 2017 óta minden alkalommal, tavaly ők is megkapták az eddigi legnagyobb összegű, 80 ezer forintos nyugdíjprémiumot.

A Nők40 program társadalmi hatásairól kérdeztük Szabó-Tóth Kinga szociológust, a Miskolci Egyetem Alkalmazott Társadalomtudományok Intézetének vezetőjét.

Elöljáróban hangsúlyozta: a nők korai nyugdíjba vonulása hasznos, abban az esetben, ha az nem kényszer. A szabad választást meg kell hagyni mindenki számára. A nők különböző mentális, fizikai és pszichés állapotban érhetik el a munkaviszonyban töltött 40 évet, és a családi helyzetük is nagyon különböző lehet. Ha kicsi unokái vannak, akkor szükség van rá a családban, ha viszont a gyermekei messze élnek, vagy nincsenek még unokák, akkor úgy érezheti nyugdíjba vonulása után, hogy céltalan az élete. Sokan választják azt a megoldást, hogy nyugdíjasként megbízási szerződéssel dolgoznak tovább. Ha már idősebbek, akkor fél- vagy negyedállásban, sorolta Szabó-Tóth Kinga.

Növekvő élettartam

– Az érem másik oldala, hogy a munkaerőpiacnak szüksége van az idősebb munkavállalókra is. Bizonyos ágazatok megbénulnának, ha nem lennének szenior munkavállalók. Számítanak például a természettudományos tárgyakat tanító nyugdíjas tanárokra, de az orvosokra és szociális ágazatban dolgozókra is. Azonban azt is tudni kell, hogy Európában, így Magyarországon is javultak az életfeltételek az utóbbi évtizedekben, és ezzel a várható életkor is. Ez persze akkor igaz, ha nincs járvány, mert a Covid látványosan csökkentette a születéskor várható élettartamot, szám szerint 0,8 évvel. Azonban 60 évesen még minden gond nélkül tudnak az emberek dolgozni, hiszen fizikailag és szellemileg is jó állapotban vannak. A nők átlagéletkora az Európai Unióban 84 év, tehát amikor valaki 60 éves lesz, életének negyede még hátravan. Tehát rendkívül fontos, hogy ezek az évtizedek hogyan telnek. Nyugat-Európában elterjedt gyakorlat, hogy a nők ilyenkor önkéntes munkát vállalnak, mert ily módon tudnak bekapcsolódni a társadalmi életbe. Ez azért hasznos, mert a 60-65 év feletti embernek is éreznie kell, hogy szükség van rá – hívta fel a figyelmet a szociológus.

Hozzátette: azonban az is megfigyelhető, hogy a fiatal anyák azt érzik, nincs segítségük, mert a nagymamák még dolgoznak, nincs, aki segítsen nekik. A megoldás tehát az lenne, ha valamilyen egészséges egyensúlyt találna meg minden nő, hogy még a munkaerőpiacon is jelen tudjon lenni, de a családnak is segítő kezet tudjon nyújtani.

(A borítóképen: Nyugdíjasként is fontos, hogy érezzük, szükség van ránk)