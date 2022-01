Elkezdődött tavaly év végén a munka a 27-es számú főúton található Bódva-hídnál. A szakemberek előbb egy ideiglenes hidat és utat alakítanak ki, hogy zavartalan legyen a forgalom, majd ezt követően bontják vissza a megsérült hídszerkezetet és építik meg az új, végleges hidat.

Ahogy többször beszámoltunk már róla, 2018. május 30-án szakadt le minden előzetes jel nélkül a híd jobb oldali járdakonzolja a korláttal együtt. A balesetveszély elhárítására a Magyar Közút edelényi mérnöksége elvégezte a híd ideiglenes elkorlátozását, a szükséges táblák kihelyezését. Ezt követően a jobb oldali leszakadt rész mellé acél anyagú elkorlátozó elemeket helyeztek el, a bal oldali, szintén rossz állapotú járdát előbb lezárták, majd kijavították. A váltakozó irányú forgalom áthaladási elsőbbségét is szabályozták, ahogy sebességkorlátozó tábla is kikerült. Most végre elkezdődhetett az új híd építése.

„Az Edelény és Szendrőlád közötti szendrőládi Bódva-híd környezetében a közbeszerzést, szerződéskötést, terveztetést és engedélyezési eljárást követően 2021 novemberében kezdődhettek el a helyszíni munkálatok. Mivel megfelelő terelőút nem áll rendelkezésre, ezért szükséges egy ideiglenes úgynevezett hídprovizórium építése” – tájékoztatta az Észak-Magyarországot a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Magasabb lesz az új

Elsőként megtörtént az építési terület előkészítése, cserjeirtás, minimális fakivágás, a terep rendezése, majd az ideiglenes bejáróutak készültek el. Az új alapozások építése folyamatban van, melynek készültségi foka 60 százalék körüli. Megkezdődött az ideiglenes híd hídfőinek szádfalazása is, de az átfagyott talaj nagyban nehezíti a felszíni földmunkákat. Ha az időjárás lehetővé teszi, következő lépésben az ahhoz vezető ideiglenes utak kivitelezése következik.

Az acél rácsos tartó szerkezetű hídprovizórium kisebb egységekben lesz a helyszínre szállítva, a 43 méter hosszú híd a Szendrőlád felőli ideiglenes úton kialakított szerelőtéren lesz összeállítva, majd a Bódva fölött az Edelény felőli hídfőre betolva. Ennek kialakítása nagyjából a jelenlegi forgalmi rendhez hasonló paraméterű lesz, 4,1 méteres kocsipálya-szélesség a keleti oldalon gyalogjárdával, a szükséges helyeken szabványos korlátokkal. A forgalom a jelenlegivel megegyezően zajlik majd, váltakozó irányban, táblázással és jelzőlámpákkal szabályozva, tudtuk meg.

„Az ideiglenes út és híd elkészültét és a hatósági forgalomba helyezést követően kezdődik a Bódva-híd tényleges átépítése idén tavasszal. A meglévő híd felszerkezete, a hídfők és pillérek teljesen el lesznek bontva. Az épülő új híd a jelenlegihez hasonló szerkezeti kialakítású és látványában is hasonló lesz, természetesen a mai kor teherbírási és keresztmetszeti követelményeinek megfelelően. Az útpálya 10 méter, a nyugati oldalon létesülő gyalogjárda 1,5 méter széles lesz. A 2010. évi rendkívüli árvizet követően a vízügyi előírások változtak, emiatt az új híd bő fél méterrel magasabbra épül a jelenleginél. A szerződés szerinti befejezési határidő 2023 januárja, de természetesen a szakemberek azon lesznek, hogy az új Bódva-hidat minél előbb átadhassák a közlekedők részére” – tájékoztatott a Magyar Közút Zrt.

(A borítóképen: Készül a terep az ideiglenes hídhoz)