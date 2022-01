– Örömmel fogadtuk a tájékoztatást egyházunk vezetésétől, hogy az encsi egyházközség is részt vehet a programban. Baksy Mária lelkész – aki akkor esperes volt – és egyházközségünk vezetői megvásárolták az óvoda építéséhez szükséges ingatlanokat. Elkészültek a tervek, az építkezéssel kapcsolatos feladatokat egyházkerületünk elnöksége, valamint az ezzel a feladattal megbízott munkatársak irányították. Az én feladatom a pedagógiai program elkészítése volt, valamint az eszközbeszerzés és a dolgozók adatainak az összegyűjtése – idézte fel a kezdeteket Puskás Ildikó.

Tizenegy hónap

Mint mondta, az ünnepélyes alapkőletétel tavaly november 8-án történt, ezután a munkálatokat folyamatosan és gyors ütemben végezték a kivitelezők. Az épület 11 hónap alatt készült el.

– Augusztusban megszereztük a működéshez szükséges engedélyeket, és szeptember 1-jén 50 gyermekkel, 4 óvodapedagógussal, 2 dajkával, valamint 1 kisegítő munkatárssal megkezdhettük a működést. Köszönjük az építtetőknek, az építőknek és mindazoknak, akik munkájukkal bármilyen formában hozzájárultak ahhoz, hogy az Encsi Gyermeksziget Református Óvoda fogadhatja a város és a környező települések gyermekeit. Intézményünk a város lakóövezetében, családi, kertes házak közé épült, közel a város központjához, így könnyen megközelíthető. A korszerűen felszerelt új épület családias, otthonos hangulatot nyújt. Isten ajándékának tekintjük, hogy ebben a gyönyörű óvodában nevelhetjük a ránk bízott gyermekeket. Célunk, hogy szeretetünkkel, példamutatásunkkal olyan erkölcsi alapot nyújtsunk számukra, amelyre a későbbi évek folyamán is támaszkodhatnak, építhetnek. Azt szeretnénk, hogy óvodánk a gyermekek számára „örömsziget” lehessen, ahol boldogan, vidáman töltik napjaikat, óvodás éveiket, és szüleik is elégedettek. Miután megkezdtük első nevelési évünket, októberben a szülői munkaközösség tagjaival kérelmeket írtunk különböző helyekre, melyekben azt kértük, hogy támogassák óvodánkat udvari játékokkal. Szerencsére kaptunk segítséget. Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke 50 ezer forintot adományozott elnöki keretéből kismotorok vásárlására. Nagy segítség volt a Szerencsejáték Zrt. 760 ezer forintos támogatása is, melyből hintát és udvari játékokat szeretnénk vásárolni.

Köszönjük az Encsi Egészségfejlesztési Iroda és a szülők támogatását is – tette hozzá Puskás Ildikó. Az óvoda a felsőzsolcai Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola intézményegysége.

(A borítóképen: Az épület családias, otthonos hangulatot nyújt)