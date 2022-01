A rendelkezés célja, hogy megvédje a magyar családokat, különösen az alacsonyabb jövedelmi kategóriába tartozókat az inflációtól. Az új szabályozás illeszkedik abba a koncepcióba, amellyel a kormány csillapítani igyekszik a drasztikus piaci árváltozások hatását. Ezt szolgálja a rezsicsökkentés, a korábban bevezetett kamatstop és a legtöbbet tankolt üzemanyagok árának maximalizálása is.

Az októberi ár az alap

Mint ismert, február elsejétől az érintett termékek árát úgy kell megállapítani, hogy az nem lehet magasabb a 2021. október 15. napon alkalmazott árnál. Az árszabályozás az alábbi alapvető élelmiszerekre terjed ki: kristálycukor, búzafinomliszt (BL 55), finomított napraforgó-étolaj, házi sertéscomb, csirkemell, csirke far-hát, csirkehát, csirkefar, csirkeszárnyvég és az ultramagas hőmérsékleten hőkezelt, 2,8 százalékos zsírtartalmú tehéntej.

Rendkívüli helyzet van

Fontos kitétel, hogy az októberi nem akciós árakat kell figyelembe venni, tehát, ha tizenötödikén adott áru éppen leárazásban volt, akkor a kedvezményes értékesítés előtti árat kell alkalmazni.

„Ha nincs semmi rendkívüli, a kereskedők, az eladók, a gyártók és a fogyasztók közötti viszonyok határozzák meg, hogy miért mennyit kell fizetni. De most rendkívüli helyzet van” – mondta Orbán Viktor szokásos péntek reggeli rádiónyilatkozatában, hozzátéve: „Amikor az infláció elszalad – Amerikától Oroszországig ez a helyzet, a balti államokban két számjegyű infláció van –, akkor a kormány nem ülhet ölbe tett kézzel! Szép dolog a közgazdasági élet, de közben élni is kell. A nyugdíjasnak és a gyermekes családnak be kell menni a boltba, és ki kell fizetni az árat. Aki azt mondja, hogy az árak befagyasztása rossz dolog, az nem érti az életet” – fejtette ki a kormányfő.

A kormány egységes arculatról is gondoskodott a vásárlók tájékoztatására. A különböző bolttípusok számára előre elkészített nyomtatványok, kreatív anyagok letölthetők a kormany.hu portálról. Ez nagy segítség az üzleteknek, mert csak ki kell nyomtatniuk és az előírás szerint kihelyezniük az árszabályozással kapcsolatos tájékoztatást a bejáratnál jól látható helyen. Csomagküldő kereskedelem esetén pedig a nyitólapon kell közzétenni a vonatkozó rendeletben foglalt formai és tartalmi előírásoknak megfelelően. Az elektronikus változatok szintén készen letölthetők. A szabályok betartását az általános fogyasztóvédelmi hatóság, azaz a megyei és fővárosi kormányhivatalok, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal bevonásával ellenőrzi.

A szabályok megszegése pénzbírsággal vagy akár az üzlet bezárásával büntethető. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium figyelmeztet, hogy azok az üzletek, ahol a kijelölt termékeket drágábban kínálják, vagy ahol a kereskedő nem tartja készleten az előírt mennyiséget, avagy mulasztást követ el a tájékoztatásban, már az első jogsértést sem ússzák meg büntetés nélkül. A kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szakemberei az általános gyakorlattól eltérően kötelezően bírságot szabnak ki, amely ötvenezertől akár több millió forintig terjedhet.

Tájékoztatják a vásárlókat

Pénteken a kereskedelmi egységek többségében már láthatóak voltak a kihelyezett tájékoztatók, ahol nem, ott is megerősítették, hogy keddig a helyükre kerülnek a feliratok.

(A borítóképen: A boltok bejáratánál kell elhelyezni a tájékoztatót)