Jelentősen emelkedik a háziorvosi és fogorvosi praxisokban elérhető orvosi bértámogatás összege 2022. január 1-jétől, közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Az emelkedés mértéke szinte minden kategóriában meghaladja a 40 százalékot, és ezenfelül a bért terhelő közterhek is csökkennek. A finanszírozási rendeletben szereplő orvosi bértámogatás teljes összege akkor illeti meg az érintett háziorvosi és fogorvosi szolgáltatókat, ha az orvost heti 40 órában foglalkoztatják. A növekedés mértéke attól is függ, hogy az orvos szorosabb vagy lazább praxisközösséget vállal-e. Közölték azt is, hogy január elsejétől emelkedik a háziorvosi és fogorvosi praxisokban dolgozó szakdolgozók bére is. A szakdolgozók bérfejlesztéséhez szükséges fedezettel emelkedik a praxisok finanszírozása.

Új jogviszony

A bérfejlesztéssel kapcsolatban dr. Dienes István bükkszentkereszti háziorvos, a Magyar Orvosi Kamara választókerületi elnöke elöljáróban elmondta, tavaly nyáron született meg a megállapodás a kormány és a Magyar Orvosi Kamara között az egészségügyi bérek megemeléséről. Ezzel párhuzamosan a közalkalmazotti vagy alkalmazotti jogviszony megszűnt, helyébe az egészségügyi szolgálati jogviszony lépett, és ennek megfelelő bértáblát vezettek be. A megállapodásban az is szerepel, hogy a béreket tovább növelik 2022. és 2023. január 1-jétől. Tehát tulajdonképpen most a béremelés második lépcsője történt meg.

Különböző mértékben

– Tudni kell, hogy a háziorvosok egy része alkalmazott háziorvos, őket az illető település önkormányzata alkalmazza. Rájuk az egészségügyi szolgálati jogviszonynak megfelelő bértábla vonatkozik. Tehát minél több időt praktizált, annál magasabb a bére. Ebben az esetben a háziorvos alkalmazottként dolgozik a rendelőben. Jár neki az őt megillető szabadság, az elöljárója pedig a polgármester. A legtöbb háziorvos azonban vállalkozó. Náluk három lehetőség van. Vállalhatták, hogy kollegiális vagy szoros praxisközösséghez csatlakoznak, de azt is, hogy nem csatlakoznak praxisközösségekhez. Ha nem csatlakoztak, akkor a bérfejlesztés 30 százalékát kapták meg. Ha kollegiális praxisközösségbe tömörültek, akkor a bérfejlesztés 80 százaléka járt nekik. Ez a közösség úgy működik, hogy van egy kollegiális vezető háziorvos, aki havonta megbeszéléseket tart a közös, szakmai irányelvekről. Fontos, hogy a közösség tagjai részt vesznek az adott területen a háziorvosi ügyeleti rendszer megszervezésében, és adott esetben ügyeletet is adnak. Emellett egymás helyettesítését is vállalják, és az üres praxisok ellátásába is bevonhatók.

– A szoros praxisközösségbe tömörült háziorvosok viszont megkapták a bérfejlesztés 100 százalékát. Ők többletfeladatokat vállalnak, például különböző szűréseket szerveznek és prevenciós rendelést tartanak. Pályázati lehetőségek nyílnak majd meg a prevenciós programokra és arra is, hogy egy-egy nagy értékű készüléket szerezzenek be. Ilyen lehet például egy ultrahangkészülék, ami a praxisközösség minden betegét ellátja. De a közösség foglalkoztathat majd közösen gyógytornászt, dietetikust vagy más szakembert – sorolta dr. Dienes István.

Hasznos

Hozzátette: a bérfejlesztés mértéke tehát annak a függvénye volt, hogy ki milyen közösséget vállalt, és ez emelkedett most 40 százalékkal.

Mint mondta, ő is egy szoros praxisközösség tagja, mely nyolc háziorvosból és egy fogorvosból áll. Ugyanis a fogorvosok is alkothatnak praxisközösségeket, de csatlakozhatnak háziorvosok közösségéhez is.

Jelezte: azért jó, ha a háziorvosok prevenciót és szűréseket végeznek, mert az egészségügyben mindig az alapellátás a legolcsóbb, a legegyszerűbb és a betegek számára a legkönnyebben hozzáférhető.

– Amit az alapellátásban megoldunk, az nem generál pluszköltségeket a szakellátásban és a kórházi ellátásban. Ha például a háziorvos kiszűr egy betegséget korai stádiumban, akkor nem lesz szükség nagy műtétre, nem kell a betegnek hosszú hetekig táppénzen lennie, és további kezelésekre sem lesz szüksége, mint például a kemoterápia. Nem is beszélve arról, hogy sokkal jobbak lesznek az életkilátásai – tette hozzá dr. Dienes István.