Keddről szerdára 173 új megbetegedést regisztráltak Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, így eddig összesen 76 362 esetben azonosították a vírust.

6 millió 239 ezer a beoltott, 3359 az új fertőzött, elhunyt 139 beteg

A beoltottak száma 6 239 410 fő, közülük 5 951 491 fő már a második oltását is megkapta, 3 124 497 pedig már a harmadik oltást is felvették. A beoltottak több mint fele tehát már a megerősítő oltást is felvette. 3359 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 233 744 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 139 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 38 167 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 060 360 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 135 217 főre csökkent. 5159 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 464-en vannak lélegeztetőgépen. Az omikron vírusvariáns Magyarországon is terjed, ezért továbbra is az oltás felvételére kérjük az oltatlanokat és a megerősítő oltás felvételére a négy hónapnál régebben oltottakat. A szülők számára folyamatosan nyitva a regisztrációs és az időpontfoglaló honlap az 5-11 éves gyermekek oltásához. Az ünnepek alatt is van lehetőség oltásra időpontfoglalással.

Továbbra is biztosított a lehetőség az oltás mielőbbi felvételére. A kórházi oltópontokon az ünnepek alatt is van lehetőség akár első, akár megerősítő oltásra előzetes időpontfoglalással.

A kórházi oltópontok nyitvatartása az ünnepek alatt:

December 24-én pénteken 8-14 óra között

December 25-én szombaton 8-16 óra között

December 26-án vasárnap 8-16 óra között

December 27-30. 8-18 óra között

December 31. péntek 8-16 óra között

Január 1. szombat 8-16 óra között

Időpontfoglalás: https://www.eeszt.gov.hu/hu/web/guest/covid-oltas-idopontfoglalas

Első oltásra azok tudnak időpontot foglalni, akik már érvényes regisztrációval rendelkeznek. Regisztráció: www.vakcinainfo.gov.hu

Folyamatosan nyitva a regisztráció és az időpontfoglaló az 5-11 éves gyermekek oltásához is. Az időpontfoglalóba azok a szülők tudnak belépni, akik az elmúlt napokban hiánytalan adatokkal regisztrálták gyermeküket és regisztrációjukat már érvényesítették. A szülő a házi gyermekorvosnál is jelezheti, hogy szeretné gyermekét beoltatni. Minden 5-11 éves gyermek oltható, ha a szülő kéri, és az oltásnak nincs ellenjavallata. Akut, lázas betegség esetén az oltás ellenjavalt. A második oltás a gyermekeknél is 3 héttel esedékes az első oltás után. A kórházi oltópontok mellett a vakcinát igénylő házi gyermekorvosok is oltanak.Bővebben: https://koronavirus.gov.hu/cikkek/folyamatosan-nyitva-regisztracio-es-az-idopontfoglalo-az-5-11-eves-gyermekek-oltasa