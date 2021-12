– 2014-ben mi hoztuk létre azt a Salkaházi Sára Programot, ami valamennyi miskolci nyugdíjas számára ingyenesen elérhető kulturális programokat és évente egyszer készpénztámogatást is biztosított. Éppen ezért különösen örömteli, hogy a kormány 2021-ben 80 ezer forintos nyugdíjprémiumot juttatott minden magyar nyugdíjasnak. Miskolcra, a 36 ezer nyugdíjas részére 2,9 milliárd forint érkezett – sorolta a miniszterelnöki biztos. Megemlítette azt is, hogy a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat is teljes egészében visszaépíti a kormány jövő februárban. Miskolcon ez a döntés, a 162 ezer forint összegű átlagnyugdíjjal számolva, összességében újabb 5,8 milliárd forintot jelent a nyugdíjasoknak.