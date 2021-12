Az első gyermekvakcina-szállítmány már megérkezett Magyarországra, amely 69 ezer gyermek immunizálását teszi lehetővé. Minden 5–11 éves gyermek oltható, ha a szülő kéri, és az oltásnak nincs ellenjavallata. A gyermekük adatait a vakcinainfo.gov.hu honlapon már érvényesen regisztrált szülők az EESZT internetes felületén tudnak oltópontra időpontot foglalni, vagy a házi gyermekorvossal kell felvenniük a kapcsolatot. Miskolcon a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórházban található az oltópont. Az 5–11 éves gyermekek esetében az időpontfoglaló kizárólag a Pfizer–BioNTech-vakcinát ajánlja fel, más nem választható. A második oltás a gyermekeknél is az első után három héttel esedékes.

Sokan érdeklődnek

A kórházi oltópontok mellett a vakcinát igénylő házi gyermekorvosoknál is kérhető az oltás. A házi gyermekorvosok és vegyes praxisok az általuk leadott igény szerint kapnak vakcinát. Az oltás iránt nagy az érdeklődés a szülők részéről, ezért sokan jelezték igényüket. Közel ötven gyermeket regisztráltak be Covid–19 elleni védőoltásra eddig a körzetében – mondta dr. Stunya Edina gyermekorvos. Mihelyst megkapja az oltóanyagot, kezdi az oltást, jelenleg december 16-ára ígérték. Tízesével kell a gyermekeket szerveznie, hiszen a felbontott ampulla 10 adagot tartalmaz és 12 óránál tovább nem tárolható. Amit nem olt el az adott időn belül, azt ki kell dobni. A pluszfeladatot csak úgy tudja elvégezni, hogy több munkaórát vállal ő és kollégái is – tudatta a doktornő. A gyermekek oltásánál is van megosztottság oltáspártiak és -ellenzők között. Azonban ha krónikus beteg vagy túlsúlyos gyermek van a családban, akkor mindenképpen javasolt kérni a vakcinát a gyermek és a vele egy háztartásban élők számára is – emelte ki a gyermekorvos.

Csütörtökön megy az első adag vakcinákért és pénteken kezdi az oltást – mondta dr. Simon Réka gyermekorvos.

A téli szünet előtt

Hozzátette: ő is úgy alakította, hogy az első oltási napra legyen tíz kis páciense, aki felveheti az oltást. A szülőkkel előre egyeztette az időpontot. Az időt rá kell szánni, mert többoldalas dokumentációt kell kitölteni, egy részét a szülőnek, nagyobb részét pedig a gyermekorvosnak, illetve asszisztensének. Ennek megléte azért is szükséges, hogy később a gyermek oltottsága igazolható legyen. Elsőre csak annyi vakcinát kért, amennyit december 31-ig el tud oltani – emelte ki a gyermekorvos. Szempont volt, hogy a jövő héten már elkezdődik a téli szünet az iskolákban és óvodákban, így van ideje a gyermeknek regenerálódni, ha jelentkezne némi oltás utáni reakció. Hiszen minden oltás kiválthat hevesebb immunválaszt, amely hőemelkedést, lázat vagy pár napig tartó enyhe rosszullétet okozhat – tudatta a doktornő. Csak egészséges gyermeket lehet beoltani, ezért mielőtt beadja a vakcinát, mindig megvizsgálja a pácienseit.

Vannak, akik még várnak

Ellenjavallat csak nagyon kivételes esetekben van, a vakcinában található anyagokra allergiás reakció ritkán fordul elő. Aki mégis inkább kórházi körülmények között oltatná be gyermekét, annak ajánlják az oltópontot. Egyébként az a legjobb, ha a házi gyermekorvos oltja be a páciensét. A meglévő bizalom főleg a kisebbeknél nagyon fontos – vélekedett a gyermekorvos. Vannak a praxisában olyan családok, ahol a szülők oltáspártiak, de ebben a hónapban még nem szeretnék beoltatni a gyermeküket.

(A borítóképen: Kedden érkezett meg a gyermekek oltásához szükséges első vakcinaszállítmány a Heim Pál Gyermekkórházba)