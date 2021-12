„Áprilisban nemcsak parlamenti képviselőket választunk, hanem Magyarországon elsőként az emberek elmondhatják, hogyan vélekednek az LMBTQ-propagandáról és a gyermekvédelemről – mondta Csöbör Katalin, a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselője sajtótájékoztatóján. – A vita abban áll, ki döntsön arról, hogy miképpen neveljük a gyermekeinket. A népszavazás abban segít, hogy nemzeti hatáskörben a gyermekvédelmi szabályokat úgy alkossák meg, ahogy azt Magyarországon az emberek többsége helyesnek tartja.”



A nép akarata dönt



Emlékeztetett, hogy a 2016- ban, a migráció ügyében megtartott népszavazáson az ország elsöprő többséggel mondott nemet a kötelező betelepítési kvótákra, és ezzel meg is tudta fékezni a brüszszeli kvóta hazánkra kényszerítését. „A magyar emberek most a gyermekvédelemben is kinyilváníthatják akaratukat” – tette hozzá a parlamenti képviselő.