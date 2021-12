A magyarországi bányászati hagyományok ápolása és a családfakutatás megismertetése érdekében hirdetett országos pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Nemzeti Levéltár. A program segítségével a diákok felfedezhették felmenőik hőstetteit egy nehéz, embert próbáló hivatás megismerésén keresztül.

Az általános- és középiskolás tanulók egyénileg vagy csoportosan is pályázhattak többféle témában és pályaművel. A zsűri által legjobbnak vélt alkotások készítőinek Ózdon, a Digitális Erőmű nagycsarnokában adták át jól megérdemelt jutalmakat.

Kétszáz pályamunka

- Ünnepelni jöttünk azt a munkát, amit elvégeztetek, valamint emlékezni arra, hogy vajon miért tudtátok ezt a pályázatot eredményesen végig vinni. Mi az, amit örököltetek valamelyik felmentőtökről. Kitartás, egymásra figyelés, munkabírás, felelősségteljes együttélés. Sok olyan tulajdonság, amelyet a bányász múltból érkező hagyományok magukban hordanak – fogalmazott köszöntőjében Fekete Péter, kultúráért felelős államtitkár. – Ezeket a hagyományokat, a bányászokra jellemző jegyeket remekül felkutattátok, megtaláltátok.

A Magyar Nemzeti Levéltár nagytermében több mint kétszáz beérkezett pályázatot raktak ki a cég munkatársai. Ez is azt bizonyítja, hogy nem csupán a felhívás, hanem a régi nehézipari szakma iránt is komoly érdeklődés mutatkozik a fiatalok körében. A benyújtott anyagokban számos fotó, rajzok, idősebb bányászokkal készült riportok, történetek elevenedtek meg.

Összetartó közösség

- A múlt kutatásával a diákok is gazdagabbak lettek, hiszen megismerhettek egy olyan ágazatot, szakmát, amely annak idején rengeteg embernek, családnak meghatározta a mindennapjait – tette hozzá Demeter Zoltán, országgyűlési képviselő. – A mi környékünkön az elmúlt években is számos olyan rendezvényt szerveztünk, amely valamilyen formában kötődött a bányászathoz. Számomra az egyik leginkább meglepőbb ezek közül az volt, amikor Bánhorvátiban egy kiállításon alig fértünk el a helyi művelődési házban. Akkor erősödött meg bennem az a tudat, hogy bányászok milyen erősen kötődnek a közösségükhöz. Éppen ezért fontos, hogy a mostani fiatalság is megismerje ezt a roppant nehéz, de szép szakmát.

Stratégiai tartalék

Az ásványok rangsorában a múltban igen, de a jelenben már nem az őt megillető rangsorban található a szén, hiszen az Európai klímapolitika más irányba mozdult el. Ennek ellenére Ózd környékén is kísérletet tettek némely táró újra nyitására, amely a kutatási fázisig tartott.

- A magyar kormány egyik legfontosabb intézkedése ezzel kapcsolatban az volt, hogy a szenet továbbra is az egyik legfontosabb stratégiai tartalékként kezeli – ezt már Riz Gábor, országgyűlési képviselő mondta köszöntőjében. – Ez azt jelenti, hogy ez egy olyan szakma, amely bátorságot, helytállást, erőfeszítést, közösségi szellemet is feltételez. A bányász ugyanis soha nem egyedül ment le a táróba, az emberek a föld mélyén egymásra voltak utalva. Ez pedig a közösséget nagyon szorosan egybekovácsolta.

Az országgyűlési képviselő hozzátette: bízik benne, hogy az elkészült pályaművek egyáltalán nem feledésbe merülő munkák, sokkal inkább impulzus ahhoz, hogy ezek a kutatások az előttünk álló években tovább folytatódjanak.