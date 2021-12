Azzal, hogy a kupola a helyére került, régóta várt pillanatához érkezett a Bükki Csillagda építése, amivel még közelebb kerültek a nyitás időpontjához. Szerdán délután a Répáshuta mellett álló épület egyik utolsó látványelemét emelték ezzel – ünnepélyes körülmények között – a helyére. A kupola alatt foglal majd helyet a tudományos ismeretterjesztő és szórakoztató központ napfigyelő teleszkópja, valamint hazánk legnagyobb csillagászati távcsöve is, melynek átmérője 61 centiméter.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság legújabb látogatóközpontja Közép-Európában is egyedülálló attrakció lesz. Az interaktív projekt szórakoztatva vezeti be a vendégeket a csillagos égbolt világába, mely csaknem 700 négyzetméternyi területen várja majd az érdeklődőket. Interaktív kiállítás, valamint egy meteoritgyűjtemény is látható lesz az intézményben. A komplexum legkülönlegesebb élményét az úgynevezett 5D univerzum nyújtja majd, amely a virtuális valóság segítségével érzékelhető közelségbe hozza a világűrt. Nappal és éjszaka is olyan egyedülálló élményben részesülnek majd a látogatók, amely hazánkban csak itt lesz elérhető. A tervezetten jövő januárban nyíló csillagászati látogatóközpontban a tudomány-élmény-interakció hármasa segítségével tudhatnak meg érdekességeket a csillagok és az űrkutatás világáról.