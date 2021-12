– A regisztráció egyébként nem okozott volna gondot, hiszen az első két oltás alkalmával is volt időpontom, de így egyszerűbb. Nem kellett sokat várni, minden gördülékenyen ment, csak jót tudok mondani az oltópont munkatársairól. Nem magam miatt oltattam be magam, hanem az unokáim miatt. Ha nincs akcióhét, akkor is kértem volna a harmadik oltást, mert a családom miatt fontosnak tartom a védettséget. Egy lányom van és három unokám. Bár az egyik unokám féltett, azt mondta, „ne oltasd be magad, nagyapa, mert féltelek”. Persze azért csak eljöttem, mert fontos az egészség – hangsúlyozta Tibor.