– Az gondolom, hogy a pandémia is jól rámutatott arra, hogy a nemzeti, polgári, kereszténydemokrata kormány az, amelyik a magyar emberek, a magyar vállalkozások és egyébként a magyar települések pártján áll, hiszen ez az a kormány, amely nem megszorításokkal, nem adók bevezetésével reagált egy válsághelyzetre, hanem adókedvezményekkel, támogatásokkal és fejlesztési lehetőségekkel. Emellett az önkormányzatok számára is újabb és újabb beruházásokat tudunk elérhetővé tenni, így örülök annak, hogy itt is olyan fejlesztést láthattunk, ami kormányzati támogatásból valósul meg, ugyanakkor a miskolciak életét segíti.