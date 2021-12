– Egy hároméves projektről van szó, melynek a második konferenciáját tartottuk hétfőn – mondta lapunknak Jacsó Judit, az Állam- és Jogtudományi Kar professzora, a rendezvény egyik főszervezője. – Sajnos a járvány miatt második alkalommal is online rendeztük, de eredetileg a Heidelbergi Egyetemen lett volna a tanácskozás helyszíne. A téma tehát a vállalkozások, vállalatok büntetőjogi felelősségének rendszerezése. Első alkalommal, azaz a nyitó konferencián megvizsgáltuk a téma büntetőjogi, azon belül a büntető anyagi jogi aspektusait. Ez alkalommal pedig ennek az eljárásjogi vetületeit vettük górcső alá. Kitértünk a nyomozásra, a büntetőeljárás első szakaszára, de a nyomozást vizsgáltuk úgy is, mint a vállalatokon belüli úgynevezett „internal investigationt”, amit belső vizsgálatnak lehetne fordítani. Arra voltunk ugyanis kíváncsiak, hogy a vállalatokon belüli jogsértések felderítését szolgáló vizsgálatokat lehet-e, és ha igen, hogyan lehet felhasználni a későbbi büntetőeljárás során. A felmerülő kérdéseket megnéztük nemzetközi aspektusból, az Európai Unió Bírósága és az Emberi Jogok Európai Bírósága joggyakorlatában is – sorolta Jacsó Judit szervező.