– Úgy gondoltuk, eljött az ideje, hogy felvegyük a harmadik oltást – kezdi Lábas József, aki feleségével együtt érkezett. Egyre több a fertőzött, azt mondják, ezért nem akartak tovább várni. – Hétvégén a gyerekeinkkel is találkozunk, mert a családban most lesz két születésnapos is, megyünk őket látogatni. Őket is védjük, ők is be vannak oltva, de mi is már olyan korban vagyunk, hogy jó, ha beoltatjuk magunkat – hangsúlyozza Lábas Józsefné.