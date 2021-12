– A diákoknak az az érdekük, hogy egy olyan karriert találjanak, amit tanulni is szeretnek, és amiben utána boldogulni is tudnak – emelte ki Kiss Gábor, a Miskolci Szakképzési Centrum kancellárja. – A több mint 2 ezer nálunk tanulóból ma már több mint ezren vannak, akik felnőttként választották a szakmai oktatásnak a lehetőségét. Ma már 2+1 ingyenes szakmai képzésre van lehetősége mindenkinek, így ingyenesen lehet valaki mérlegképes könyvelő, vagy hegesztővé válhat, illetve programozást is tanulhat – hangsúlyozta Kiss Gábor. – Széles körű kínálattal várjuk a felnőtteket is. Tudjuk, hogy kevés idejük van, ezért számukra rugalmas időbeosztással, rövidített képzésekkel is tudunk szolgálni.