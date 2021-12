– A mostani, járványos helyzet még több nehézséget gördít elénk, mint amikor minden a normális kerékvágásban halad – fogalmazott dr. Dobi Istvánné, az óvoda tagintézményvezetője. – Ezekben a hetekben a 34 gyermekünkből alig vannak bent néhányan, mert a szülők féltik a kicsiket a fertőzéstől. A járvány miatt lehetőség van felmentést kérni az óvodai ellátás alól, és ezzel éltek is a szülők. Járnak hozzánk gyermekek a vonzáskörzetünkből, például a Víkend telepről és a József Attila utcáról, de sokkal messzebbről is, például Perecesről vagy Felsőzsolcáról. Amelyik szülőnek idejárt az idősebb gyermeke, ragaszkodik hozzánk. Hálásak a gondoskodásért, és hogy szeretettel foglalkozunk a gyermekeikkel. Ezért vállalják, hogy messziről is elhozzák őket. Nemegyszer hangzik el tőlük, hogy köszönik a munkánkat – mesélte a tagóvoda-vezető.