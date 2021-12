Jégkorongosként már harmadszor, és most is nagyon meghatódtam. Elvégre nem vagyok sem színész, sem énekes vagy zenész, és mégis többször megadatott már nekem ilyen és ehhez hasonló ceremónia. Egyébként tanárként sokszor szólítottak a Művészetek Háza deszkáira, sőt megemlítem, hogy munkám elismeréseként korábban jelenésem volt az egri bazilikában és a Magyar Tudományos Akadémián is. Valamennyi díjamra büszke vagyok, a mostanira különösen, hiszen ezt a plakettet és oklevelet internetes voksolás után nyertem el.