A 78 ezer fős kutatás eredménye szerint a nők körében magasabb az oltakozási kedv, mint a férfiak esetében. A magasabb iskolai végzettségűek is szívesebben oltatják be magukat, mint az alacsony iskolázottságúak, de az is számít, hogy ki hol lakik. Az oltakozási kedv ugyanis a megyei jogú városokban a legmagasabb. A felmérésből az is kiderül, hogy a járvány második hullámában jelentősen megemelkedett az oltási hajlandóság. Tavaly novemberben még csak a megkérdezett emberek 17,2 százaléka válaszolt igennel arra a kérdésre, hogy be szeretné-e oltatni magát, májusban viszont már a megkérdezettek 68,4 százaléka.