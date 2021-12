Megtiszteltetés, hogy a másfél évvel ezelőtti alapkő letételen és most az új csarnok átadásán is jelen van a miniszter úr – emelte ki Dr. Dobos Péter a S.E.G.A. Hungary Kft. regionális termelési igazgatója. Most ötvenezer négyzetméteren zajlik a munka, ahol a gyártás mellett a fejlesztés a legfőbb feladat.