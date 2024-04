Teljes terjedelmében égett egy családi ház Diósgyőrben

Akkumulátor töltése közben tűz keletkezett egy családi ház garázsában Miskolcon, a Pünkösd Hegyi úton április 07-én. A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói három gépjárműfecskendővel vonultak a tűzesethez, az egységekhez csatlakozott a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is. A lángokat, amelyek egy nyitott terasz faszerkezetén a tetőre is átterjedtek, öt vízsugárral fékezték meg és oltották el a tűzoltók. A tűzben a tetőszerkezet jelentős része megrongálódott, a munkálatok során a födémet is meg kellett bontani az izzó, parázsló részek oltásához. Az eset során nem történt sérülés.