Összeütközött két gépkocsi a Szirmabesenyőt és Sajóvámost összekötő út 2-es és 3-as kilométerszelvénye között, a híd után, tájékoztatta portálunkat a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság.

A miskolci hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, amelyekben összesen hatan utaztak. A balesethez kiérkeztek a társhatóságok is, valamint a közútkezelő szakemberei is. Az érintett útszakaszt lezárták a karambol miatt, a korlátozás a távolsági autóbuszjáratok közlekedését is érintette.

Megcsúszott és áttért

Érdeklődésünkre a vármegyei rendőr-főkapitányság sajtóügyeletén elmondták, 09:59 kor történt a baleset. Az elsődleges adatok szerint Szirmabesenyő határában egy kanyarban az egyik autó a nedves felületen megcsúszott és összeütközött a vele szemközt szabályosan haladó gépjárművel. A balesetben hárman sérültek meg, az elsődleges adatok alapján könnyebben.

A rendőrség a baleset körülményeit vizsgálja. Az helyszínelést követően helyreállt a forgalom és az út újra járható.