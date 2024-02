A Miskolci Törvényszék megállapítása szerint Emődön 2023 februárjában – titkolt terhességét követően – házuk hátsó udvarán megszülte gyermekét, elvágta a köldökzsinórt, wc-papírt tömött az újszülött szájába, majd átdobta a szomszédos ingatlanra és magára hagyta.

A gyermeket a kiérkező rendőrök találták meg, átadták a mentőegységeknek, azonban a csecsemő az ellátatlanság és a téli időjárással járó alacsony külső hőmérséklet okozta kihűlés miatt elhunyt.

Elismerte bűnösségét

A terhelt az előkészítő ülésen beismerte bűnösségét és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. Őt a bíróság tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt 4 év fiatalkorúak börtönében végrehajtandó szabadságvesztésre, mellékbüntetésül 4 év közügyektől eltiltásra ítélte.

A büntetés kiszabása során enyhítő körülményként vette figyelembe nagyobb nyomatékkal a vádlott bűnösségre kiterjedő beismerő vallomását és megbánó magatartását, valamint különös méltánylást érdemlő körülményként hivatkozott arra, hogy a halálos eredmény bekövetkeztében egy a mentőápoló részéről megvalósuló, orvosi műhibával egyenértékű diagnosztikai mulasztás is szerepet játszott. Súlyosító körülmény volt ugyanakkor a hozzátartozó sérelmére történő elkövetés, az, hogy e cselekmény megyeszerte közfelháborodást váltott ki, továbbá ilyenként esett latba a hasonló cselekmények elszaporodottsága is.

Az ítélet nem jogerős, ellene a vádlott és védője enyhítés érdekében fellebbezést jelentett be, az ügyész pedig három munkanapot fenntartott a nyilatkozattételre.