"Rendhagyó prevenciós programunk legújabb vezérlő csillagfénye: Sisi!" - olvasható a vármegyei rendőrfőkapitányság, a BIP - BAZ VMRFK Rendőrségi Információs Portálján a Facebookon.

A bejegyzés szerint a női rapper a portálon meghallgatható számot azért írta, hogy "hallgassátok ti is tisztán!"

Sisi ezt hangsúlyozza: „Már a dal intrójában is igyekeztem kihangsúlyozni, hogy a szövegnek ugyan van egy provokatív jellege, emellett mégis részemről már-már egy prevenciónak tekinthető felütést is kapott, mint például a …Pedig józan vagyok hetek óta, elszaladt a horse,/ Régen csak azt mondtam volna bármire, hogy “yes, of course!" sorok. Igyekszem azt is hangsúlyozni a fiataloknak, hogy józannak lenni egyáltán nem ciki.”

Tiszta zene, tiszta buli, tiszta kék!

Zenekarok dalaival üzennek a miskolci rendőrök, hogy egy-egy buli után is mindenki hazaérjen. Nemrég számolt be a kampányról portálunk, hogy Tiszta zene, tiszta buli, tiszta kék! mottóval indított kampányt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság.

A rendőrségi tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy egy-egy felpörgetett koncert után előfordulnak olyan balesetek, nem várt események, amelyek egy kis odafigyeléssel kikerülhetők lettek volna.

Sisiről egyébkén ezt írták: „Végre egy hazai női rapper, akire felnézhetünk. Sisi karizmatikus energiájával meghódította a hazai hip-hop kultúrát” (Glamour). A rendőrség a közösségi oldalán még hozzáfűzi: "…hozzátesszük minket is."

Íme a dal: