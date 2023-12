Asztmás kislánytól loptak el egy légzéstámogató gépet Tiszalúcon. Az édesanyjával aludt otthon, amikor a tolvajok bementek a házba és elvitték a 100 ezer forintot érő gépet, amely nélkül a kislány életveszélybe is kerülhet, ha rájön egy hevesebb roham. A család sejti, hogy kik lehettek a tolvajok, akik már korábban is betörtek hozzájuk és azóta meg is fenyegették őket – számolt be a tenyek.hu.