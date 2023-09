Az első fokon eljárt Miskolci Törvényszék 2023 februárjában a terhelteket társtettesként elkövetett emberkereskedelem bűntettének minősített eseteiben, az I. r. vádlottat a bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett csalás bűntettében is bűnösnek találta, és ezért az I. r. vádlottat 8 év fegyházbüntetésre és 8 év közügyektől eltiltásra, míg a II. r. vádlottat 6 év fegyházbüntetésre és 6 év közügyektől eltiltásra ítélte, illetve egyetemlegesen kötelezte őket a sértett asszony részére mintegy 6 millió forint megfizetésére. Az ítélet ellen a vádlottak és védőik enyhítésért fellebbeztek.

Megmentőnek gondolta őket

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a sátai házaspár elhatározta, hogy a településen ingatlanokat szereznek meg hozzátartozóik lakhatásainak megoldása érdekében. Egy idős asszony – az ügy egyik sértettje – 2008 decemberében bűncselekmény áldozata lett. A vádlottak e helyzetet kihasználva a bizalmába férkőztek és meggyőzték, ne költözzön idősotthonba, majd ők gondját viselik a lakóháza és más ingatlanai tulajdonjogáért cserében. A sértett „megmentőként” tekintett a vádlottakra, így belement a megállapodásba, amelyet papírra is vetettek.

Rossz körülmények között

Nem sokkal később a vádlottak beköltöztek az asszony házába, őt pedig a nyári konyhába költöztették, elégtelen lakhatási és higiéniás körülmények közé kényszerítve, élelmezését is csak silány minőségben biztosították. A sértett maga hasogatott és hordott be fát a fűtéshez, a ház körüli munkákat is neki kellett elvégeznie. Amikor ellenszegült vagy elégedetlenségének adott hangot, akkor a vádlottak megfenyegették, agresszívan léptek fel vele szemben. 2009 és 2017 között az asszony nem hagyhatta el a portát, okmányait, telefonját elvették, látogatót csak felügyelet mellett fogadhatott. Egy idő után a vádlottak a sértett teljes nyugdíjának megszerzése érdekében egy nyilatkozatot írattak vele alá, amelynek valódi tartalmáról őt nem tájékoztatták.

Dolgoztatták a férfit

Az I. r. vádlott egy helybeli férfi ismerősét – az ügy másik sértettjét – ház körüli munkákkal bízta meg, később felajánlotta, hogy költözzön hozzájuk: szállásáról, étkezéséről gondoskodnak, ha rehabilitációs ellátását átadja és a munkákat elvégzi. A sértett elfogadta az ajánlatot és 2011-ben beköltözött a vádlottak korábbi házának nyári konyhájába, viszonyrendszerüket 2012-ben okiratban is szabályozták. Kezdetben a sértettnek csak a ház körüli munkákat kellett ellátnia, ám idővel az I. r. vádlott saját munkavégzésébe, a kenyérszállításba is bevonta. Ezt a fizikai munkát azonban a férfi betegségei miatt nehezebben bírta és ezt jelezte is.

Néhány napos pihenő után az I. r. vádlott ismét megkövetelte a kiszállításban és pakolásban való közreműködést, ellenszegülés esetén agresszívan lépett fel. A sértettnek végül 2016 egyik téli estéjén sikerült megszöknie a vádlotti portáról. Addig ugyan szabadon mozoghatott a településen, de szoros elszámolással tartozott a vádlottak felé.