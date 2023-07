Szerdán, a rendelés megkezdése előtt érkezett a kazincbarcikai ügyeletre a telephelyvezető, amikor hangos szitkozódást és csörömpölést hallott a rendelő épületéből, kezdte beszámolóját az Országos Mentőszolgálat az eset kapcsán.

„Kiderült, hogy egy bedrogozott, középkorú férfi tört be a mentőkhöz, így bajtársunk azonnal riasztotta a rendőrséget. Bár ők percek alatt helyszínre értek, a férfi addigra szinte mindent szétvert, amit csak ért. Kábeleket tépett ki a falból, leverte a világítást, szekrényeket és asztalokat borított fel, szétszórta az iratokat, betörte a gyógyszerszekrényt, és a nagyértékű eszközöket is megrongálta. Bajtársaink gyorsan rendet raktak és a széttört eszközök pótlása is megtörtént, az anyagi kár azonban jelentős. A férfi ellen eljárás indult!” - számolt be az Országos Mentőszolgálat videófelvétellel együtt az elkeserítő esetről.