Séfőrnagy kalácsa és a biztonságos húsvét (videóval)

A húsvéti ünnepekhez kapcsolódó hosszú hétvége alkalmával nemcsak az utak forgalma nő, hanem a bevásárlóközpontoké is. Vigyázzanak értékeikre Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is! Séfőrnagy ajánlásával pedig nemcsak jót tehet, de jót is ehet!

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság egyenruhás állománya kiemelt figyelmet fordít az ünnepi, hosszú hétvégén is a közlekedésbiztonság megóvására. A rendőrök feladata elsődlegesen a forgalom segítése és a balesetek megelőzése, az ittasan közlekedőkkel, valamint más súlyos jogsértést elkövető járművezetőkkel szemben azonban szigorúan fellépnek. A szabályok betartásával mindenki hazaérhet! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs és Megelőzési Osztálya értékeink védelmére is felhívja a figyelmet. Az úgynevezett nagybevásárlásoknál is tudatosan figyeljünk értékeinkre, pénzünkre, iratainkra, egymásra. Nagy tömegben fokozottan vigyázzanak értékeikre!

Mindig tartsák maguknál táskáikat ne hagyják őrizetlenül a bevásárlókocsin!

Ne tartsanak okmányokat, értékeket hátizsákjuk, táskájuk külső zsebeiben! Mobiltelefont, pénztárcát, személyes iratokat mindig a táska belső, nehezen hozzáférhető rekeszeiben helyezzék el!

A bankkártya PIN-kódját ne tartsák a kártya mellett!

Autójukat mindig zárják be, még akkor is, ha csak pár percre szállnak ki a járműből!

Gépkocsijukban még rövid időre se hagyjanak jól látható helyen értékeket! Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válnak, tegyenek bejelentést a 112-es központi segélyhívó számon! Futtassuk fel a vagyonvédelmet, mint az élesztőt! Séfőrnagy nemcsak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság főnyomozója, de gasztroblogger is. Kollégánk vagyonvédelmi ajánlása olyan egyszerű, mint húsvéti kalácsának receptje: „Az ünnepi nagybevásárlásoknál is tudatosan figyeljenek az értékeikre”

