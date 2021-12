A gyanúsítottal szemben – bűnösségének megállapítása esetén – felfegyverkezve elkövetett rablás bűntette miatt akár 10 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható, amely miatt fokozottan fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, figyelemmel arra is, hogy javítóintézeti nevelésből ideiglenes elbocsátás tartama alatt követte el a bűncselekményt. Tartani kell továbbá attól is, hogy a gyanúsított a büntetőeljárásban részt vevő személyeket megfélemlítené, jogellenesen befolyásolná, tekintve, hogy a sértett lakóhelyét ismerheti. A bíróság azt is figyelembe vette, hogy a gyanúsított esetében fennáll a bűnismétlés veszélye. Mindezen okokból 2021. december 12. napjáig elrendelte a gyanúsított letartóztatását.