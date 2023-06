ZIVATAR

Csütörtökön zivatarok kialakulására az északkeleti, keleti megyékben van esély, amelyeket intenzív csapadékhullás (ált. 10-20 mm, néhol felhőszakadás), jégeső (ált. 1-2, néhol >2 cm átmérőjű) és átmenetileg viharos széllökés (~60-70 km/h) kísérhet.

HEVES ZIVATAROK

Péntek délután egy nyugat felől érkező hidegfront előterében országszerte kedvezőek lesznek a feltételek zivatarok, köztük heves zivatarok kialakulásához. Elsősorban a késő délutáni, esti órákban várhatók nagyobb számban és egyre nagyobb területen nyugat, délnyugat felől zivatarok, melyek akár rendszerbe is szerveződhetnek. A zivatarok környezetében intenzív csapadék, felhőszakadás (>20-30 mm), nagyméretű jég (általában ~2-3 cm, helyenként >4-5 cm is előfordulhat), valamint viharos, erősen viharos széllökések (jellemzően ~60-80 km/h, helyenként >90-100 km/h is lehet) várhatók. A holnapi nap folyamán a piros riasztás kiadására is van esély (elsősorban a déli országrészben), de az időjárási helyzet jelentős bizonytalansággal terhelt!

HŐSÉG

Tovább erősödik a nappali felmelegedés; ma a Dunántúlon, a Duna-Tisza közén és a Dél-Alföld egy részén a középhőmérséklet 27 fok felett alakul, másutt 25 fok körül várható. Holnap a középhőmérséklet főként a középső országrészben és a déli megyékben alakulhat 27 fok felett, máshol 25 fok közeli értékek lehetnek - adta hírül az Országos Meteorológiai Szolgálat.