Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Délután az ország északi harmadán (Kisalföld, Alpokalja, Komárom-Esztergom, Dunazug-hegyvidék, Északi-középhegység) elszórtan zivatarok kialakulása várható. Az intenzívebb zivatarokhoz északnyugaton helyenként rövid idő alatt 20-30 mm feletti csapadék, jégeső, illetve 60-70 km/h feletti szél is társulhat. Késő délután, este az északnyugatról délkelet felé fejlődő zivataros csapadékgócok várhatóan átterjednek a Dunántúl középső tájai és az Alföld északi része fölé is, éjjel már a déli országrészben is lehet néhol zivatar.

Vasárnap elszórtan, nagyobb eséllyel az ország déli és keleti felében, alakulhatnak ki zivatarok, amelyekhez szélerősödés (50-70, egy-egy helyen esetleg > 70 km/h), intenzív csapadék ( > 20-30, néhol esetleg > 40 mm) és jégeső (jégméret ~ 1-2, esetleg > 2 cm) társulhat.

Forrás: https://m.met.hu/

Vasárnap délutántól zivatartól függetlenül Borsod keleti részén és Szabolcsban (főként a Nyírségben) 60-65 km/h körüli lökések kísérhetik az északi, északkeleti szelet - írja a Országos Meteorológiai Szolgálat.