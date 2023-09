A zöldmezős beruházás első üteme elkészült, októberben elindul a termelés is. A brit tulajdonú cég magyarországi telephelyének ünnepélyes avatását pénteken tartották a Felsőzsolcai Ipari Parkban, melyen részt vett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Magyarország, azon belül pedig Felsőzsolca ideális választás volt új európai telephelyük helyszínéül – mondta Markus Bannert, a GKN Automotive vezérigazgatója köszöntő beszédében. A vezérigazgató párhuzamot vont továbbá a miskolci acélgyártással, ami éppoly régi hagyományokat ápol, mint az immár 260 éves múltra visszatekintő vállalat, amely ma a világ legtöbb autógyártójának megbízható hajtásrendszerek, ePowertrain technológiák fejlesztésére, gyártására és szállítására szakosodott partnere.

Idén 200 dolgozóval indulnak

A 29 ezer négyzetméteres üzem magában foglalja az irodaépületet, valamint egy korszerű gyártási és logisztikai csarnokot, valamint egy fejlesztési- és teszt központ – hangsúlyozta Csonka Béla gyárigazgató. Idén októberben hivatalosan is megkezdődik a sorozatgyártás, év végéig 230 ezer féltengelyt gyártanak majd ügyfeleiknek – jegyezte meg a gyárigazgató. 2025-re várhatóan már teljes kapacitással működik a gyár, a tervek szerint akkora már évente 3 millió féltengelyt fognak összeszerelni és a telephelyet további épületekkel bővítik majd. Jelenleg 139 munkatárssal dolgoznak együtt, ez év végére ezt a számot 200 főre kívánják növelni, a tervezett további beruházásokat követően pedig 1500 főt foglalkoztat majd a vállalat – fejtette ki Csonka Béla.

Hatalmas fejlődésen ment át

Az elmúlt 13 évben Felsőzsolca robbanásszerű fejlődésnek indult, amit az M30-as autópályának és az elkerülő útnak köszönhet, mert akkor vált igazán vonzóvá az ipari park a beruházók számára – emelte ki Csöbör Katalin országgyűlési képviselő. Az infrastrukturális fejlesztés mellett a településnek is kellettek az új beruházások, Felsőzsolcán kormányzati támogatás segítségével számos utat, intézményt újítottak fel, hogy a nagy cégeknek érdemes legyen a közelben telephelyet létre hozni – tudatta a képviselő.

Nemzetközi versenyben nyertük meg

Először is megköszönte a beruházási döntést a GKN Automotive vezetőinek, így kezdte beszédét Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető kiemelte, hogy az autóipari alkatrészeket előállító vállalat a mintegy 52 milliárd forintos zöldmezős beruházás keretében megépülő üzemével a BMW-t, a Mercedes-Benzt, a Suzukit és a Volkswagent fogja kiszolgálni. Az állam támogatást ad a beruházáshoz, melynek mértékét később fogják nyilvánosságra hozni, amint megtörtént az Európai Bizottság jóváhagyása – mondta a miniszter. Hozzátette: a gyárépítés nyomán tovább erősödik hazánk pozíciója a globális autóiparban. Napjaink nehézségei ellenére az autóipar forradalmi átalakulása megállíthatatlanul tör előre, ez pedig óriási lehetőség Magyarország számára, azonban fontos feladatot is állít a kormány elé, mégpedig azt, hogy minél több meghatározó befektetőt kell idevonzani. A brit tulajdonú vállalat megtelepedésében szerepe volt Felsőzsolca polgármesterének, Szarka Tamásnak is, aki olyan körülményeket biztosított, amelyek versenyképesek voltak, hiszen egy nagy nemzetközi versenyben tudta Magyarország megnyerni a beruházást – hívta fel a figyelmet a tárcavezető.