A vagyonvédelmi cég mintegy 50 fővel kevesebb dolgozót jelentett be a NAV-hoz, mint ahányan a társaság járulékbevallásban szerepeltek. Ez a biztosítottak bejelentésére szolgáló ’T1041-es bejelentőlapok és a bevallások adatainak összevetésekor derült ki. A NAV a probléma nyomán megvizsgálta a cég egyéb adózási előzményeit is, és az általános forgalmi adónál is hibát talált.

A vállalkozás, a hivatal vizsgálati eredményét nem vitatva, az eredetileg bevallott és befizetett adónál, illetve járulékoknál 25 millió forinttal több kötelezettséget állapított meg, és azt be is fizette a költségvetésbe.

A NAV „látja” a gazdálkodók különböző forrásból érkező adatait, és ha ezek eltérnek egymástól, az elemző rendszer a költségvetési bevételek kockázatát észleli. Ha valószínűsíthető, hogy inkább hibáról, és nem szándékos visszaélésről van szó, akkor a hivatal támogatja az adott céget az önellenőrzésben és a jogszerű gyakorlat betartásában, tájékoztatta portálunkat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.