Még az utolsó napokban is csatlakoztak hazai vendéglátóhelyek a tavaszi Országos Étterem Hét résztvevőinek sorához, amelyet 2023. március 9. és 19. között rendeznek. Összesen 157 étterem kínálja kifejezetten az alkalomra összeállított, 3 fogásos menüsorait kedvező, fix áron a regisztráló vendégeknek. A résztvevő éttermek között Michelin-ajánlású és Bib Gourmand díjazottak is szerepelnek. Az előbbiek körébe tartozik a miskolci Avalon Ristorante és a Végállomás Bistro & Wine is. Asztalt foglalni a Dining City www.etteremhet.hu oldalán tudnak az érdeklődők.

Többször nyert az Avalon

Bajusz Gergely

Fotós: ÉM

– Sokadik alkalommal kapcsolódunk be az Országos Étterem Hétbe, a Dining City kezdeményezésére. Sőt többször megnyertük már a saját árkategóriánkat a vendégek visszajelzései alapján. Mi mindig szerettük ezt a programsorozatot, egyedül a pandémia alatt nem indultunk rajta – mondta Bajusz Gergely, az Avalon Park gasztronómiai igazgatója, az Avalon Ristorante vezetője. – Idén felvetődött, hogy a Michelin által ajánlott éttermeket egy külön árkategóriában vonnák be. Nekünk ez nagyon megtetszett és 2023-ban újra beneveztünk. Így egy csoportban indulhatunk többek között az egri Macok Bisztróval és a miskolci Végállomás Bisztróval is. A hétköznapokban majdnem 30-40 százalékkal drágábbak az ilyenkor elfogyasztható menüsorok, tehát az esemény alkalmával szélesebb kör számára tesszük lehetővé, hogy nálunk étkezzen. A férőhelyeinknek körülbelül a 20 százalékát bocsátjuk az étterem hét asztalfoglalóinak a rendelkezésére. Fontos számunkra az is, hogy a szervizünk mellett, a kedvességünket is megmutassuk nekik. Az egyik menünél készültünk egy plusz étellel, amely felárért kérhető. A vegetáriánus menüben pedig sütőtök steaket kínálunk gyökérzöldségekkel, ami igazi különlegesség. Mivel olasz étterem vagyunk, ezért mindkét menüben fine dining módon tálalt tiramisu, illetve a saját cukrászdánkban frissen sütött, ropogós tésztájú krémes a desszert. Ezt más alkalmakkor is érdemes kipróbálni, ha valaki az Avalon Ristorantéban jár.

Menü erdei finomságokból

Vargáné Bodnár Henriett

Fotós: Ádám János

A Végállomás Bistro &Wine szintén a dobogóra állhatott már a saját árkategóriájában.

– Évek óta részesei vagyunk az Országos Étterem Hétnek, amit most is vártunk. Azért szeretjük ezt a programot, mert fontos számunkra, hogy új vendégeket tudjunk bevonzani és ne csak a törzsvendégeink ismerjék a munkásságunkat. Ilyenkor mindig nagyon sokan érkeznek, hiszen kedvezményes áron kóstolhatják meg a különleges menüsorunkat. Napi 20 főben maximáltuk a lehetséges foglalások számát, de még lehet találni szabad időpontot – mondta Vargáné Bodnár Henriett, a Végállomás Bistro & Wine tulajdonosa. – Igyekszünk mindig valami újat és színeset adni. Idén a „Mesél az erdő” nevű menüvel készültünk, mivel itt vagyunk a Bükk lábánál, a lillafüredi erdei vasút végállomásánál. Nem is gondolnánk, hogy az erdőben mennyi ehető dolog található: rügyek, gyümölcsök, zöldségek, vadnövények. A nyugati ostorfából például krémet készítünk, de felhasználjuk a podagrafüvet és bükkmakkot is. Ezek tiszta forrásból származó, egészséges és finom alapanyagok. Ehhez érdemes borpárosítást is választani, ami így komplex élményt nyújt.

Több a külföldi vendég

Nagy megtiszteltetés Michelin által ajánlott étteremnek lenni.

– A hét végére a visszajelzések alapján felállítanak egy-egy rangsort a szervezők többféle árkategóriában. Tavaly dobogósok voltunk. Minket is a Michelin Guide ajánlott, ami egy világszintű, egységes étterem értékelési rendszer. 2022-ben figyeltek fel először Magyarországon vidéki éttermekre is. Ez azért nagy dolog, mert így bekerültünk a nemzetközi Michelin éttermek nyilvántartásába és applikációjába. Ennek köszönhetően külföldről forgalomnövekedést tapasztalunk. Korábban inkább csak Szlovákiából, Lengyelországból és Ausztriából érkeztek hozzánk külföldiek, de ma már megfordulnak nálunk a skandináv és a mediterrán országokból is üzleti úton járók. Bízunk benne, hogy hosszabb távon a külföldi gasztroturistákat is be tudjuk majd vonzani – fejtette ki a Végállomás Bistro & Wine étteremtulajdonosa.