Az év elejétől megszűntek a Széchenyi Pihenő Kártya alszámlái. Ugyanis összevonták a korábbi szálláshely, vendéglátás és szabadidő zsebeket, így összeadódnak az azokban feltöltött összegek. A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) szerint ez mintegy 2,5 millió kártyafelhasználót és közel 50 ezer hazai turisztikai szolgáltatót érint pozitívan.

- Bevételeink 20-30 százalékát tavaly is a SZÉP-kártyás forgalom adta, amellyel tapasztalataink szerint főként a családosok fizettek – nyilatkozta szerkesztőségünknek a miskolctapolcai Calimbra Wellness és Konferencia Hotel tulajdonosa, Ostorházi Imre. - Ha ezeket a bevételeket ez az intézkedés növelné, az egyfajta bónusz lenne. A szankciós válság ugyanis nagyon mélyen sújt bennünket, annak ellenére, hogy a növekménynek felét támogatásból is ki lehet fizetni, mert lehet rá pályázni többek között a turisztikai szektorban. Ezért is bizakodva várjuk jótékony hatásait ennek az intézkedések, mérleget azonban nyáron lehet majd vonni – tette hozzá Ostorházi Imre.

Az alszámlák közötti átjárhatóságot még tavaly februárban tette lehetővé a kormány; a megszüntetésükre vonatkozó javaslat kidolgozását pedig a 2022. november 21-én bejelentett turisztikai vállalkozások gazdasági helyzetét javító intézkedéscsomag keretében írta elő - emlékeztetett az ügynökség.

Az MTÜ által véleményezett módosításnak köszönhetően 2023-tól még könnyebben, megkötések nélkül költhetik el a kártyáikon rendelkezésre álló összegeket a tulajdonosok. Ezentúl előnyt jelenthet a felhasználók számára, hogy a továbbiakban nem szükséges az egyes alszámlákon rendelkezésre álló összeg nagyságát folyamatosan nyomon követni. Ez jelentős mértékben járulhat hozzá a szankciós energiaválság által különösen hátrányosan érintett turisztikai vállalkozások gazdasági helyzetének javításához.

Utazik a hazai vendég

A SZÉP-kártya 11 évvel ezelőtti létrehozása óta a belföldi turizmus ösztönzésének egyik legfontosabb eszköze. Ennek oka, hogy a vidéki Magyarországra elsősorban hazai vendégek utaznak, arányuk 2022 első 11 hónapja során a teljes, 26 milliós forgalmon belül 74 százalékos volt. Tavaly november végén a SZÉP-kártyákon rendelkezésre álló keret mintegy 88 milliárd forint volt, melyet országszerte közel 50 ezer elfogadóhelyen használhatnak fel a kártyabirtokosok. A módosítás így elsősorban a vidéki szolgáltatók forgalomnövekedéséhez és rentábilis működéséhez járulhat hozzá. Tavaly január és november között több mint 302 milliárd forintot töltöttek fel a munkáltatók a kártyákra, míg ugyanezen időszak alatt a munkavállalók költései meghaladták a 350 milliárd forintot - állapította meg az MTÜ.

A SZÉP-kártya tulajdonosok és az elfogadóhelyek számára egyaránt könnyítést jelentő módosítás most még kényelmesebbé és gyorsabbá teszi a fizetést, ami további turisztikai szolgáltatások igénybevételére ösztönözheti a kártyabirtokosokat, miközben a szolgáltatók adminisztrációs terhei is csökkennek.