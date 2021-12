A szántóföldnél magasabb összegért cseréltek gazdát a gyümölcsösök és a szőlő művelési ágba tartozó földterületek, amelyek esetében is egy lassú, de folyamatos áremelkedés figyelhető meg. Sőt, kiugróan magas árakkal is találkozni lehet. Ha valakinek a gazdálkodásához bármilyen okból szüksége van egy adott földterületre, akkor azért hajlandó az átlagot meghaladóan magasabb összeget is fizetni.