Hatalmas fehér busz gördül be a miskolci Fazekas Utcai Általános Iskola parkolójába hétfő délelőtt. A 23 kisdiák izgatottan várja, hátán zsákkal, benne a kötelező felszereléssel: úszódressz, papucs, törölköző, úszósapka, esetleg úszószemüveg is, ettől profi úszónak érzik magukat. Körülbelül 20 perc, amíg az iskolától a Diósgyőri Tanuszodához ér a busz. Gyors átöltözés, lányoknál fontos az úszósapka gondos felhelyezése. Nehéz lenne annyi derékig érő hajzuhatagot gyorsan megszárítani úszás után.

Az uszodában szigorú rend van: nincs szaladgálás, a holmiját mindenki sorban lepakolja a padokra. Irány sorakozni. A medence partján várja a gyerekeket Kati néni és a két Attila bácsi. Fontos a bemelegítés, már szárazon begyakorolják a mozdulatokat. Irány a víz!

Vízhez szoktatás, megszerettetés

Az oktatás három csoportnak zajlik, három oktatóval. A kezdők a békák, a haladók a halak, a „profik” a delfinek. Tudásszintjüknek megfelelően haladnak, a végső cél az lenne, hogy a harmadik hét végén mindenki delfin legyen.

A delfinek a legügyesebbek. Fotó: BNR

Rendelkezésükre áll egy sekélyebb tanmedence, ahol leér a lábuk, ez kellő biztonságérzetet ad számukra. Itt próbálják a parton már begyakorolt mozdulatokat a vízben is elsajátítani. Sokféle segédeszköz áll a rendelkezésükre. Nem dobják be egyből a mély vízbe a gyerekeket, a cél, hogy megszeressék az úszást, megtanuljanak önállóan, hosszan siklani a vízben, elsajátítsák a helyes levegővételt és a mellúszás alapjait.

Kötelező, de jó móka

Hölcz Péter, a Miskolc Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. úszó szakosztályának vezetője arról mesél, hogy Miskolcon már a 1970-es években is működött a kötelező úszásoktatás program, ő 1984-től dolgozik benne. A Miskolci Sportiskola 2009 óta szervezi a kötelező iskolai úszásoktatást. Emellett egy éve az Úszó Nemzet Program is beindult Miskolcon, mely révén az állam magára vállalja az iskolások nagy részének úszásoktatását. Akik ebbe a programba nem férnek bele, az önkormányzat támogatása révén, a tankerület által üzemeltetett iskolák tanulói szintén ingyen tanulhatnak meg úszni.

A kötelező úszásoktatás program nagy küldetése, hogy minden gyerek tanuljon meg úszni. Ez egészen a 60-as évekig nyúlik vissza, amikor még a honvédség elrendelte, minden katonának tudnia kellett úszni.

A kötelező testnevelés órákat helyettesíti a kötelező úszás. Fotó: BNR

A magyart egyébként nagy úszónemzetnek tartják. Ezt bizonyítják az évtizedek óta leszállított Európa-, világ- és olimpia bajnoki címek. Senkinek nem kell bemutatni Egerszegi Krisztinát, Darnyi Tamást, Gyurta Dánielt, Hosszú Katinkát vagy Milák Kristófot és sorolhatnánk még.

Miskolci tehetségek

A kötelező úszásoktatásnak nem csak az a célja, hogy a kicsik megtanuljanak úszni. A program tehetséggondozással folytatódik. Az oktatás végén nyílt napot tartanak, ahol a legügyesebbek szüleit személyesen keresik meg az oktatók. Az úszás magasabb szintre emelése innentől kezdve a szülőn és a gyermeken múlik.

Miskolc jelenleg is sok tehetséget nevel az úszómedencékben. A Miskolci Sportiskola 43 fiatallal képviseltette magát a március 2-3-án megrendezett III. Eger Város Kupa elnevezésű úszóversenyen.

A Bitskey Aladár Uszodában verbuválódott 600 fős mezőnyben a borsodi vármegyeszékhely képviselői 24 érmet, közte 4 aranyat hoztak haza a rangos erőpróbáról.

A kötelező úszásoktatásnak ez is célja: minél több tehetséget fedezzenek fel.