Nem csak a kutyákra, a macskákra is veszélyes kór terjed Kelet-Magyarországon - tudta meg a boon.hu. Legutóbb a Nébih veszett macska miatt adott ki felhívást. Az ukrán határ közelében a veszettség hónapok óta nagy gond. Az én kutyám magazin alig pár napja figyelmeztette olvasóit az egyre rosszabb helyzetre. November óta tűnnek fel a keleti határ mentén veszett állatok, ám eddig csak kutyáknál és aranysakáloknál mutatták ki a veszélyes kórt – írja az azenmacskam.hu.

Megszaporodtak

Az ukrán háború miatt olyan nagyvadak jelentek meg tömegével az országban, melyek a korábbi évtizedekben csak alkalmanként bukkantak fel Magyarországon. A harci cselekmények elől menekülő vadak száma hazánkban is folyamatosan növekszik. A sakálok emberekre nem, de a kutyákra és a macskákra is veszélyesek lehetnek. Január 1-jén egy Tiszabecsen elpusztult kutyánál, két nappal később pedig egy aranysakálnál állapított meg veszettséget a hatósági állatorvos. A térségben nem ezek voltak az első esetek, már tavaly ősszel a megszokotthoz képest sokkal több állatnál diagnosztizáltak veszettséget, ebzárlatot is elrendeltek, amit idén megerősített a Nébih.

Megkezdték a rókák gyérítését is. A Nébih laboratóriuma január 26-án ismét veszettséget igazolt, ezúttal egy kóbor macskánál. A fertőzött állatot Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, az ukrán határ közelében találták.

Mi a teendő, ha veszett állatot látunk?

Amennyiben kutya vagy macska embert támadott vagy mart meg, illetve vadon élő állattól származó sérülés történt, haladéktalanul fel kell keresnie egy orvost. Az emberre is veszélyes betegség, a veszettség megbetegedés kialakulása is megakadályozható a veszettség elleni sorozatoltás beadatásával. Az eseményt mihamarabb jelenteni kell a helyi állategészségügyi jogkörben eljáró járási hivatalnak és a Nébihnek is, hogy minél hamarabb megtehessék a szükséges intézkedéseket. A háziállatok esetében a keleti területeken kiemelten fontos az oltás, mely Magyarországon a kutyák számára évente kötelező, de a macskák esetében is ajánlott. A Nébih ezúton is felhívja a kutya- és macskatartók figyelmét a veszettség elleni védőoltás rendszeres beadatásának kiemelt fontosságára – áll közleményében.

Kötelezettség A veszettség gyanújának bejelentése jogszabályi kötelesség, az idegrendszeri tüneteket mutató, elhullott háziállatok, valamint az elhullottan talált vadállatok esetében az állategészségügyi hatóság gondoskodik a mintavételről. Ha valaki rendellenesen viselkedő, emberre támadó vagy idegrendszeri tüneteket mutató vadállatot vagy háziállatot lát, haladéktalanul jelentse az illetékes állategészségügyi hatóságnál, az elhullott rókákat pedig a Nébih Zöld Számán (06/80/263-244). Bővebb információk itt.