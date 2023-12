Zöld színről elmondta, hogy a legenda szerint az ősi kelta nép igen kedvelte a magyalt, amely még a tél közepén is piros és zöld színekben pompázott. Szerintük az örökzöld növényekben valami varázslat van, így a zöld az örök élet szimbóluma lett - ismertette. A zöld szín a növekedés, a termékenység és a bőség színe is, energiája segíti a regenerálódást, a szellemi és lelki gyógyulást. A zöld szín örökzöldek formájában jelenik meg karácsonykor, melyek a természetességet és a halhatatlanságot jelképezik - hangsúlyozta.

A stílustanácsadó hozzátette, hogy a fenyő mindig is mágikus jelkép volt, hiszen a legendában az üldözői elől bujdosó Jézust rejtegette ágaival. A fenyőágak a téli napforduló ígéretét is hordozzák. Már a rómaiak is zöld színű ágacskákkal ajándékozták meg egymást. A kereszténység egyértelműen a halhatatlanság és a feltámadás színeként tekint rá, az erények között a reményt testesíti meg - mondta.

Vér és szeretet

A pirosról Mészáros Henriett elmondta, Jézus kiömlő vérét is szimbolizálhatja. Ugyanakkor a szeretet és a szerelem színe is – tette hozzá. Olyan erőteljes energiákat sugároz, illetve vált ki, mint az impulzív életerő, a magabiztosság, harciasság és az intenzív vágy. Az emberi testre erőteljes stimuláló hatása van, így mélyreható változásokat képes előidézni - mondta.

Az arany, mint a kincs jelenik meg a karácsonyi dekorációban – jelentette ki a stílustanácsadó. A szín egyaránt utal a Három királyok egyike által ajándékozott aranyra és a bölcseknek utat mutató csillagra is. A természetben elemi állapotban előforduló nemesfém ritka, éppen ennek köszönheti értékállóságát. Az isteni tökéletességnek, örökkévalóságnak a jelképe - mondta. Az arany szimbolikusan a változás, átalakulás (transzmutáció), valamint a bölcsesség és gazdagság színe. Misztikus értelemben Salamon bölcsességét jelképezi, így a nehezen elérhető tudás és felismerés, megvilágosodás bölcsessségének energiáit hordozza – emelte ki.

A szűziesség színe is

A téli természet ihlette fehér szín évszázadok óta a a tisztaság, világosság, könnyedség jelképe, amely egyúttal erőt és nyugalmat sugároz. A fehér magában hordozza együttesen a színskála teljes spektrumát, a tisztasághoz, az ártatlansághoz (szűziességhez), az éteri, szellemi világhoz köthető – tájékoztatott Mészáros Henriett stílustanácsadó. Súlytalanságot, kézzel foghatatlanságot, érintetelenséget, ünnepiséget sugall. Mint szín elég steril. Lehet erőteljes, fényes vagy semleges, ami segít a mellé társított szín vagy színek hatását erősíteni – zárta gondoltait a szakember.