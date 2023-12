A karácsonyhoz hozzátartozik a bejgli, egy család asztaláról sem hiányozhat ilyenkor ez az édesség. De ma már az is szempont, hogy a karácsonyi finomság egészséges is legyen. Sokan ugyanis mindenféle érzékenységben szenvednek, így fontos, hogy a bejgli bio összetevőkből készüljön, ne tartalmazzon cukrot, finomlisztet, vagy glutén- és tejmentes legyen és persze ne is tartalmazzon sok kalóriát. Hoztunk ezért egy kalóriaszegény bejgli receptet.

Hozzávalók 4 kisebb rúdhoz:

25 dkg teljes kiőrlésű tönkölyliszt

25 dkg teljes kiőrlésű rétesliszt (vagy 50 dkg szénhidrát csökkentett liszt)

25 dkg vaj/kókuszzsír

2 tojás

5 dkg eritrit és stevia keverék

2 dl kókusztejszín

3 dkg élesztő

pici só

fél dl tej

csipet cukor az élesztőhöz

Diós töltelékhez:

30 dkg darált dió

10 dkg eritrit és stevia keverék

2 ek folyékony édesítő

reszelt citromhéj

1 ek diétás baracklekvár

1 reszelt alma

10 dkg mazsola

pici rum

2 dl forró tej

vanília

Mákos töltelékhez:

30 dkg darált mák

10 dkg eritrit és stevia keverék

2 ek folyékony édesítő

reszelt citromhéj

1 ek diétás baracklekvár

1 reszelt alma

10 dkg mazsola

fahéj

2 dl forró tej

vanília

Elkészítés:

Az élesztőt felfuttatjuk a fél deciliter tejben és egy csipet cukorral. Amíg az élesztő dolgozik, összekeverjük a tészta hozzávalóit, majd belekeverjük az élesztőt. A tésztát négy részre osztjuk fel! Lisztezett felületen téglalap formákat nyújtunk belőle. A tölteléket forró tejjel öntjük fel. 1 adag tészta nyersen lemérve, ugyanannyi dekagramm tölteléket oszlatunk el rajta. Feltekerjük, a szélét pedig behajtjuk. Ezután egy éjszakát pihen lefóliázva a hűtőben vagy hideg kamrában. Reggel nincs más dolgunk, mint tojásfehérjével megkenni és 200 fokon 30 perc alatt megsütni.