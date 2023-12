Az év minden időszakában, de különösen szilveszterkor szeretnek a hölgyek jól mutatni. December végén rengeteg program várja a kikapcsolódni vágyókat. Minden évben van valami változás a téli divat terén, hogy miben tündököljünk ezeken az eseményeken, és miként varázsoljuk az arcunkat még csodásabbá. Azonban néhány dolog örök: ez pedig a csillogás és az ünnep színei. Elkerülhetetlenek a sötétebb, teltebbre rajzolt vörös ajkak és annak minden árnyalata, amivel sosem nyúlhatunk mellé, sőt elérhetjük, hogy minden szem ránk szegeződjön. Az idei év végi sminktrendekről Takács Bernadett, sminkes ad bővebb információt, hogyan emelhetjük ki még jobban szépségünket.

Matt helyett inkább fényes

- Míg néhány éve a matt textúra hódított, idén minden megállja a helyét, de leginkább a szép, egészséges, krémes ajkak hódítanak. Azonban a fényes, csillogós szájfények korát is éljük ismét, tehát télen is nyugodtan beszerezhetünk sötétebb színeket, vagy akár egy színtelen szájfénnyel dobhatjuk fel a sötétebb ajkakat. Itt azonban javaslom az ecset használatát, hogy ne színezzük össze a színtelen termékünket. Ha viszont a szemekre kerülne a hangsúly, nagyon trendi, ha kis kristályokat teszünk akár unalmasabb natúrabb sminkünkre, vagy egy satíros tusvonallal párosítjuk. Persze használhatunk csillogós szemhéjporokat, csillámos tusokat, vagy akár egy csillogó szemhéjceruzát elsatírozva is feldobhatunk a szempillatövünkre csodás arany, ezüst, fekete, lila, kék vagy zöld színekben. Arcunkra krémesebb, dér csókolta arcpírt válasszunk szép visszafogott arcárnyékolással és üde krémes highlight segítségével. Ami a legfontosabb: olyan termékeket és trendeket válasszunk, amiben jól érezzük magunkat, és amivel bearanyozzuk a mindennapjainkat ebben a hűvösebb, borongósabb időkben is - részletezte a szakember, Takács Bernadett.