Teljesen más rutint, ápolást igényel ilyenkor a bőrünk, hiszen vitamin- és tápanyagvesztés is előfordulhat a vízhiány mellett. A rengeteg szállópor lerakódik a bőrön és elzárja a pólusokat, ezért egy intenzívebb tisztításra van szükség az arcbőrünkön – javasolja a miskolci szakember, Szilágyi-Tréba Eszter. A szakember azt tanácsolja, hogy érdemes ebben az időszakban párásítani a lakást is, mert a fűtés nagyon szárítja a levegőt, a nyálkahártyánk is hamarabb kiszárad, mint ahogy a bőrünk is. Nagyon fontos a tonizálás és a hidratálás is. Érdemes olyan hidratáló tisztítót választani, amely nem szárítja tovább bőrünket. Ugyanakkor a túlzott tisztítás elkerülése érdekében válasszunk kétfázisú arclemosót. A legjobb az olyan krém, amely táplálja és mélyen hidratálja bőrünket, miközben védelmet nyújt a környezeti hatásokkal szemben. Az őszi hónapokban a bőr gyakran veszít nedvességtartalmából, így még fontosabbá válik a megfelelő hidratálás – tette hozzá a natúr kozmetikus. Az őszi szezon tökéletes idő arra, hogy tápláló és regeneráló pakolásokkal is kényeztessük bőrünket, amelyek célja a hidratálás és a bőr védőrétegének erősítése.

Az egészséges bőr titka nem csak a külső, hanem a belső ápolásban is rejlik – vélekedik Szilágyi-Tréba Eszter. Azt javasolja, hogy fogyasszunk elegendő folyadékot, amennyiben lehetséges vizet, és étrendünkben részesítsünk előnyben olyan ételeket, amelyek gazdagok omega-3 zsírsavakban, antioxidánsokban és vitaminokban. Összefoglalva: az őszi arcápolás kulcsszava a védelem és a táplálás. A megfelelő termékekkel és szokásokkal bőrünk egész ősszel friss és sugárzó maradhat. Az arcunk mellett pedig fokozott figyelmet igényel a testünk többi része is, melyet testápoló készítményekkel óvhatunk, védhetünk. Hajunk és fejbőrünk is védelmet igényel, irritáltabb lehet a fejbőr és viszketést érezhetünk, hiszen a szálló por a hajba és a textilekbe is lerakódik. Ennek ellenszere lehet a gyakoribb hajmosás, de gyengébb készítményekkel. A folyamatos hőmérsékletváltozás, a szabad levegő és a szoba melege közötti ingázás hajhullást is eredményezhet, melyet vitaminok fogyasztásával – különös tekintettel a D-vitaminra – elkerülhető, javasolja Szilágyi-Tréba Eszter natúr kozmetikus.