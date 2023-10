– Mindemellett egész évben szoktunk fogadni gimnazistákat és egyetemistákat is, akiket már a konkrét munkába is bevonunk. Az állatorvosi szakma ma nagyon népszerű Magyarországon. A legutóbbi felvételin is, ha jól tudom nyolcszoros túljelentkezés volt az Állatorvostudományi Egyetemen. A diákok körében az a jellemző, hogy inkább a nők választják ezt a hivatást, akik kevésbé anyagi, mint inkább érzelmi szempontok miatt döntenek így. Az állatok szeretete és az irántuk érzett empátia vonzza őket erre a pályára. A hallgatók körében kilencven százalékos a nők aránya, de ez a tendencia nemcsak hazánkra jellemző, hanem világ viszonylatban is tetten érhető – tette hozzá dr. Puskás Gábor.

