Szenzáció, ilyen még nem volt!

címmel tartottak nyilvános rendőrkutya-bemutatót az állatok világnapja alkalmából 2023. október 4-én, szerdán délelőtt, a Népkert Vigadó mögötti gördeszkapályán és környékén a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság szervezésében. A látványshow azért volt egyedülálló, mert a vármegye összes hadra fogható rendőrkutyája, szám szerint tizenöt részt vett benne. Olyan életszerű helyzeteket mutattak be rendőr bajtársaikkal közösen, amelyek mindennapi munkájuk során is előfordulnak. A Bűnmegelőzési Osztály állatvédelmi totóval, játékos feladatokkal is várta a kisdiákokat, akik a Népkert közelében lévő miskolci iskolákból érkeztek.

Fotó: Bujdos Tibor

A korábban meghirdetett fotópályázat eredményhirdetését, díjazását szintén erre az alkalomra időzítették, amiben a gazdik a saját kedvencükkel közös fotóval vehettek részt. A gyermekek a helyszínen találkozhattak a legendás mentőkutyával, Hope-pal is és gazdájával, Lehoczki Lászlóval, a Spider mentőcsoport alapítójával, akik nem régen tértek haza Líbiából. Krajecz Enikő terápiás kutyakiképző tartott még bemutatót. Továbbá jelen voltak állatmentő szervezetek, mint a Miskolci Állatsegítő Alapítvány (MÁSA) és a Liopold Macskaélet Alapítvány. Képviselőik szívesen válaszoltak a felelős állattartással kapcsolatos kérdésekre.

A felelős állattartásért

Ma, október 4-én van az állatok világnapja. Ez egy tematikus hónap a rendőrségnél. A Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadói több héten keresztül iskolákba járnak előadásokat tartani érzékenyítő céllal és preventív jelleggel

– nyilatkozta kollégánknak a helyszínen Simkó Imre rendőr alezredes, a szervező Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Bűnmegelőzési Osztályának vezetője.

- Arra igyekszünk a gyerekeket és a felnőtteket is oktatni, hogy miért is fontos ez a világnap. Ezen keresztül is próbálunk közelebb kerülni hozzájuk. A programjainknak az az alapgondolata, hogy erősítsük a barátságot az állatok és az emberek között. Hiszen az állatok örömet okoznak nekünk, különleges érzelmi kapcsolatot tudunk velük kialakítani és több területen képesek segíteni az életünket. A másik üzenetünk a felelős állattartás. Ugyanis mi, rendőrök nagyobb részt ennek a hiányával találkozunk a bejelentéseket követően. Az erőszakos, garázda magatartást tanúsítók, amikor állattartással kerülnek kapcsolatba, gyakran állatkínzóvá válnak. Nem gondozzák megfelelően, kikötik és megverik háziállataikat. Az újszülött kölyköket pedig kidobják és elpusztítják. A szélsőséges esetek ma már büntetőjogi kategóriába tartoznak, akár 3 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethetők. Nagyon fontos feladatunk, hogy arra ösztönözzük az embereket, hogy elkerüljék ezeket.