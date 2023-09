A szeptember 21-ei Alzheimer-világnaphoz kapcsolódva rendezett a demencia témájában workshopot 2023. szeptember 20-án, szerdán, a MAB Székházban, a Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület (PEME) Kelet-Magyarországi Regionális Tagozatának „aktív időskorért” szakmai műhelye és a Társadalom- és Humántudományi Gerontológiai Munkabizottság. Az alkalom témáját egy kazincbarcikai pilot projekt értékelése adta, amely a demencia lassítására irányuló tanfolyam volt az érintettek számára. A mini konferencia „A demencia és az Alzheimer-kor korai felismerése, a folyamat lassítása művészeti terápiával” téma köré épült, ahol dr. Boga Bálint belgyógyász, geriáter és dr. Dobos László gyógypedagógus, jogász, idősügyi szakember adott elő. Mindkét előadás után megvitatták a jelenlévőkkel a felmerülő kérdéseiket – tudtuk meg dr. Dobos Csillától, a Társadalom- és Humántudományi Gerontológiai Munkabizottság tagjától, aki megnyitotta a rendezvényt.

Folytatnák a tanfolyamot

- A mai workshopon azokkal a módszerekkel foglalkoztunk, amelyek a demencia tüneteinek lassítására alkalmasak, mivel gyógyítani nem lehet az állapotot. Külföldön már bevett gyakorlat erre a művészeti, illetve a kézműves terápia, amelyből ez év tavaszán 40 órás nyolc hetes tanfolyamot hirdettünk Kazincbarcikán, dr. Boga Bálint vezetésével – mondta el érdeklődésünkre dr. Dobos László, a PEME Kelet-Magyarországi Regionális Tagozatának elnöke, a workshop szervezője.

Dr. Dobos Csilla nyitotta meg a rendezvényt

Fotó: Detzky Anna

– Ebbe 20 önként vállalkozót vontunk be. Ők a helyi szociális otthonban, vagy idősotthonokban élő, kis mértékben demens szépkorúak, továbbá azok közül az 50 év fölöttieket közül kerültek ki, akik szerették volna megelőzni a demenciájukat. A demencia lefolyása, amelynek egy alváltozata az Alzheimer-kór, körülbelül 10-15 év. Ennek a vége a teljes magatehetetlenség és ágyhoz kötöttség. Viszont az utolsó egyharmad időszak alakulásában lényeges szerepet játszik, hogy hogyan telt az első kétharmadnyi idő. Az úgy nevezett felejtés, emlékezetkiesés akár már 40 éves korban is előfordulhat. Amennyiben ez akadályozza a mindennapi életet és erősödő tünet, akkor beszélhetünk demenciáról. A művészeti terápia, csak egy a sok módszer közül, de azért különösen alkalmas a folyamat lassítására, mert a kognitív funkciókat stimulálja. Ugyanakkor emberközeli tevékenység, ami sikerélményt ad és aktív kommunikációra inspirálja a résztvevőket. A visszajelzéseket összegezve a kazincbarcikai képzés folytatásaként szeretnénk egy újabb 60 órás tanfolyamot meghirdetni, amiből 20 óra lenne csak az elmélet, a többi a gyakorlat. Külön kérés volt, hogy a boldog időskorról is beszéljünk. Az újabb sorozat elindításához egyelőre még keressük a szponzorokat.