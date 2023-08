Később is lehet adakozni

A versenyek jelképes nevezési díját az elárvult állatok ellátására fordítják.

- Amellett, hogy adományt gyűjtünk a négylábú árváknak, külön ládát helyeztünk ki Kópé orvosi számláira. Ő egy tacskó méretű szürkés-barnás mentett, igazán jófej kutyus, aki elég rossz állapotban került be a telepre, több nagy, viszkető sebbel. Folyamatos felügyeletet igényelt, így Budapesten kellett kezeltetnünk, ami fél millió forintba került. Átutalással is lehet alapítványunk részére adakozni, amiről bővebb információ a közösségi oldalunkon található. Adhat vonalon pedig telefonnal, vagy SMS-sel lehetséges minket támogatni a 13600-as telefonszámon, a 91-es kóddal. Emellett tárgyi adományokat is elfogadunk, de ilyen célból a Régiségvásárra és havonta a Szinvaparkba is kitelepülünk. Továbbá a Facebook-oldalunkra írt üzenetben is tudunk időpontot egyeztetni. Jelenleg legjobban a jó minőségű kutya- és cicatápnak, konzervnek, kutya- és macskaszaláminak, rizsnek, tésztának, macskaalomnak, rongynak, törülközőnek és ágyneműhuzatnak örülünk, amit be tudunk tenni az állatok alá a kennelekbe. Nyílt napjainkra mindig várjuk a sétáltatókat és a kitelepüléseinknél az önkéntesek segítségét – sorolta a szervező.