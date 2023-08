1963. augusztus 20-án adták át a tv tornyot, amely egy televíziós átjátszó állomásnak épült, és amely magassága miatt egyúttal kilátó pont is. Az idők során a vármegyeszékhely szimbólumává, jelképévé vált, olyannyira, hogy vannak, akik nem csak szívükben hordozzák a kilátóval kapcsolatos élményeiket, emlékeiket, hanem a bőrükön, tetoválás formájában is. Így van ezzel Wágner Tamás is, aki a tetoválásáról mesélt portálunknak.

Wágner Tamás már 20 éve hordja magán az Avasi kilátó képét. Demeter Csaba, közismertebb nevén Dugó’, Miskolc egyik legrégebbi tetoválóművészének motívuma az egyszerű ábra, amely harmadikként került fel Tamás alkarjára. Az egyszerű fekete alkotás egy három órás kellemes baráti beszélgetés alkalmával készült – eleveníti fel a kezdeteket a tetoválás tulajdonosa, aki régóta gondolkodott mi díszítse tovább a testét. Gyermekkorának második részét az Avason töltötte, és ott kezdett felnőtté válni, ezért nem kellett sokat gondolkodnia.

Miskolc jelképét viseli a karján

Fotó: Póczos Nikolett

A kilátó szerves része volt az életének - vallja. A 15-20 centiméteres tetoválás számára az önkifejezés egyik eszköze, amely magába hordozza többek között az első szerelem és számos gyermekkori játék emlékét – mondta. Tamás a mai napig jár fel, gyönyörködni a kilátásban. És még az is megfordult a fejében, hogy a közelébe költözik – mesélte. Véleménye szerint minden generációnak megvannak a maga kilátóhoz köthető élményei, emlékei Miskolcon, melyek csak mélyítik a városhoz és a Miskolc „Eiffel-tornyához” való kötődést. Már messziről látni a tájban csúcsosodó tornyot, aminek különös varázsa van – mondja. Majd tetoválásáról elmondta, hogy kiegészült az alkotás egy Picasso arcképpel és így lett teljes a testét díszítő több mint tíz alkotás.