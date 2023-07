Rakétaként lőtt ki a karrierje

– Már gyerekként is nagyon szerettem a gyorséttermi kajákat, hamburgereket, szendvicseket – mondta Somos László szakácstanuló. – A fine dining nem jött be, még a készítése sem. Azzal, hogy szabad kezet kaptam a Vigadó főnökségétől a KicsiSéf nevű kocsira, tehát mindenben én dönthetek, bármilyen stílust, vonalat, dizájnt választhattam, így olyan, mintha sajátom lenne ez a vállalkozás. Vagyis 95 százalékban megvalósult az álmom már húszévesen. Azt mindig tudtam, hogy szerencsés vagyok az életemben, ráadásul olyan háttérrel, amit édesapám támogatása biztosít nekem. Magánéletemben kisebb álmom, hogy egy autót vegyek magamnak, a food truck tekintetében pedig a dizájnra mennénk rá: díszítés, fények, hangulat és még több asztal, hogy több vendég tudjon leülni. Mert egyre nagyobb számban jönnek az érdeklődők, kóstolók, akik jó hírünket viszik. A közösségi média száz hozzászólásából kilencvenhét pozitív, aminek nagyon örülök, mert látva a kommenteket mások oldalain, kicsit féltem ettől a cunamitól. Egyre jobbnak élem meg az életemet. Gyermekkorom filmjében, a 2014-es A séf című amerikai vígjátékban azt mondják, a cubano szendvics képes megváltoztatni valakinek az életét, hát nekem megtette, holott májusig még mindig tanuló vagyok – mondta Somos László. A büfé kínálata cubano szendvics, quesadilla, corn dog, churros és limonádé, de természetesen gondolkoznak a fiúk új alapanyagok beszerzésében is, amikből majd új ételeket lehet készíteni.