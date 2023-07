A tíz részből álló sorozatot a BluePixel Kommunikációs és Produkciós Iroda készítette. A minden hónap utolsó péntekén levetített filmek házigazdája és beszélgetőpartnere Czikora Ágnes szerkesztő-műsorvezető. A különleges foglalkozású hölgyek sorát Kiser Edina asztrológus, fejlesztő meseterapeuta zárta péntek este.

A tiszaújvárosból származó hölgy beszélt többek között az asztrológiához és a mesékhez vezető útjáról, küzdelmes életéről, pályájáról, munkamódszeréről, négy gyermekéről és vallott arról is, hogy számára mit jelent a siker. Az asztrológián túl számos más területbe is belekóstolt már, gyönyörű fotókat készít és nagyon jó kézügyessége van a rajzoláshoz. Emellett oktat, publikál és tréningeket, táborokat szervez. Mint mondta, lételeme az alkotás. Nagyon nagy hangsúlyt fektet az önfejlesztésre is, hiszen jelenleg homeopátiát tanul.